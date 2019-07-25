ФК "Арсенал" проиграл "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы

ТУЛА, 25 июля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Арсенал" на домашнем поле проиграл со счетом 0:1 азербайджанскому "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча стала первой в еврокубках для тульского клуба.

В составе азербайджанской команды голом в компенсированное к первому тайму время отметился Дарио да Силва.

Ответная игра пройдет 1 августа в Баку. Матч пропустил 26-летний нападающий "Арсенала" Эванс Кангва.

Если "Арсенал" пробьется в третий квалификационный раунд, то сыграет там с израильским клубом "Бней Иегуда". Первый матч на этой стадии турнира победитель противостояния "Арсенала" и "Нефтчи" проведет 8 августа дома, ответный - 15 августа на выезде. Затем сильнейший пройдет в раунд плей-офф квалификации, а проигравший завершит выступление на международной арене в сезоне-2019/20.

По итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги "Арсенал" занял шестое место и завоевал право на участие во втором квалификационном раунде Лиги Европы. "Нефтчи" стал вторым в национальном первенстве и начал турнир с первого квалификационного раунда, где обыграл по сумме двух встреч молдавскую "Сперанцу" (3:0, 6:0).

В нынешнем сезоне Лиги Европы Россию также будут представлять московские "Спартак" и ЦСКА. Красно-белые начнут выступление с третьего квалификационного раунда, в котором сыграют против швейцарского "Туна" (матчи пройдут 8 и 15 августа), армейцы напрямую попали в групповой раунд турнира (жеребьевка - 30 августа, первый тур - 19 сентября).

Ход матча

Перед матчем болельщики хозяев подготовили красочный перфоманс, посвященный дебютной игре "Арсенала" в еврокубках. На восточной трибуне был размещен баннер с надписью "Через тернии к звездам" с изображением вратаря "Арсенала" Михаила Левашова, который родился в Туле. Также болельщики подняли вверх красные и желтые квадраты.

"Арсеналу" было важно забить быстрый гол на первых минутах, однако игроки "Нефтчи" были к этому готовы. Азербайджанцы организованно действовали в обороне и обрывали атаки подопечных Игоря Черевченко на подступах к своей штрафной. Однако на 11-й минуте защитники "Нефтчи" не разобрались при подаче углового и позволили опасно пробить головой полузащитнику "Арсенала" Гие Григалаве, вратарь гостей Салахат Агаев был надежен на ленточке.

После первых минут дело редко доходило до ударов со стороны обеих команд. Много борьбы происходило в центре поля, футболисты не боялись идти в стыки и подкаты, главный арбитр встречи албанец Энеа Йорги редко давал свисток и позволял игрокам бороться. На 25-й минуте мяч после удара головой Кирилла Комбарова оказался в сетке ворот, но гол не был засчитан из-за того, что капитан "Арсенала" находился в положении вне игры. Первый тайм проходил без опасных моментов вплоть до 45-й минуты, когда гости побежали в контратаку, и гол после прострела с правого фланга в центр забил Дарио да Силва.

Черевченко обновил состав перед вторым таймом, выпустив на поле нападающего Евгения Луценко и полузащитника Георгия Костадинова вместо Александра Тудорие и Банды Ламека соответственно. Вторая половина встречи проходила по сценарию первой - "Арсенал" пытался атаковать позиционно, "Нефтчи" искал моменты на контратаках. Азербайджанцы умело читали атаки туляков и не заставляли своего вратаря вступать в игру. Опасный момент возник на 63-й минуте встречи, когда полузащитник "Арсенала" Сергей Ткачев получил мяч на линии вратарской, но удар россиянина заблокировали защитники "Нефтчи".

Игроки "Арсенала" во втором тайме не прибавили в скорости и креативе в атаке. Футболисты теряли мяч в несложных ситуациях, а все удары шли мимо ворот. Подопечные Роберто Бордина прекрасно осознавали, что одного гола будет достаточно для спокойной ответной игры в Баку, и поэтому не слишком тратили силы в атаке. На 78-й минуте Левашов вытащил мяч из ближнего угла после одной из редких атак футболистов "Нефтчи".