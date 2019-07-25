Гол Комличенко помог "Младе Болеслав" уйти от поражения в матче квалификации ЛЕ

ТАСС, 25 июля. Чешская "Млада Болеслав" сыграла вничью с командой "Ордабасы" из Казахстана в домашнем матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе казахстанской команды гол на счету Мирзада Механовича (21-я минута), у чешского клуба отличился нападающий Николай Комличенко (45). Россиянин стал лучшим бомбардиром чешского чемпионата в прошлом сезоне.

Ответный матч пройдет 1 августа в Казахстане.

Результаты других матчей:

"Гонвед" (Венгрия) - "Университятя" (Румыния) - 0:0;

"Алашкерт" (Армения) - "Стяуа" (Румыния) - 0:3;

"Ени Малатьяспор" (Турция) - "Олимпия" (Словения) - 2:2;

"Лехия" (Польша) - "Брондбю" (Дания) - 2:1;

"Мольде" (Норвегия) - "Чукарички" (Сербия) - 0:0;

"Флора" (Эстония) - "Айнтрахт" (Германия) - 1:2;

"Хёугесунн" (Норвегия) - "Штурм" (Австрия) - 2:0;

"Шахтер" (Белоруссия) - "Эсбьерг" (Дания) - 2:0.