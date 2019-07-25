Соперник по последнему бою Дадашева отказался от гонорара за поединок

ТАСС, 25 июля. Пуэрториканский боксер Субриэль Матиас отказался от гонорара за поединок против россиянина Максима Дадашева, после которого его соперник скончался. Об этом сообщил Фернандо Газтамбид, представитель Матиаса, слова которого приводит американский телеканал NBC .

Дадашев умер 23 июля в США. Причиной смерти 28-летнего российского боксера стали травмы, полученные им во время боя, прошедшего 20 июля.

"Мне не нужен этот чек". Такими были его [Матиаса] первые слова", - рассказал Газтамбид. По данным телеканала, гонорар пуэрториканца за победу составлял $75 тыс.

В ночь на субботу Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) с Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга. Спортсмену провели трепанацию черепа.

Дадашев выходил на профессиональный ринг 14 раз, одержав 13 побед (11 нокаутом) и потерпев одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.