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Лига Европы

Бордин: футболисты "Нефтчи" выполнили тренерскую установку в матче против "Арсенала"

"Нефтчи" победил "Арсенал" в Туле со счетом 1:0 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы

ТАСС, 25 июля. Главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи" Роберто Бордин заявил, что футболисты команды полностью выполнили его установку в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против российского "Арсенала". Об этом он сказал в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Нефтчи" обыграл "Арсенал" в Туле со счетом 1:0. Гол в компенсированное к первому тайму время забил Дарио да Силва.

"У нас было время подготовиться к матчу, я очень горжусь командой. Я очень рад, что мы забили на выезде и смогли выиграть. Хочу отметить отношение к матчу ребят, с которым они вышли на поле, держали высокий ритм, пытались прессинговать и не давать "Арсеналу" играть. Могу сказать, что ребята выполнили тренерскую установку", - сказал Бордин.

Ответный матч команд пройдет 1 августа в Баку.

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