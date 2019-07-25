Выше классом. Сборная России по пляжному футболу уверенно обыграла азербайджанцев

Домашний турнир пока складывается для двукратных чемпионов мира довольно успешно - на первом групповом этапе сборная России заняла первое место в группе А, одержав три победы в трех матчах над командами Венгрии, Германии и Эстонии. В 1/8 финала россияне обыграли команду Молдавии - 8:0 и вышли во второй групповой этап, а днем позднее в первом туре второго группового этапа россияне разгромили крепких швейцарцев - 9:3. Победа над азербайджанцами вкупе с неудачей команды Швейцарии в игре со сборной Испании выводила бы россиян на чемпионат мира досрочно.

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. В четверг сборная России по пляжному футболу обыграла команду Азербайджана со счетом 6:0 во втором матче второго группового этапа европейского отборочного турнира чемпионата мира 2019 года. Эта победа приблизила команду Михаила Лихачева к выходу в финальную часть чемпионата мира, который пройдет этой осенью в Парагвае.

Болельщики заняли около двух третей мест стадиона, который специально к турниру был возведен на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники". Уже в первом периоде зрители увидели, как сборная России спокойно обеспечила себе комфортный отрыв в счете усилиями Максима Чужкова (3-я минута), Кирилла Романова (5) и Дмитрия Шишина (5 и 7). После этого команда Михаила Лихачева уверенно контролировала ход поединка, ничего не позволяя азербайджанцам у своих ворот. Окончательный счет встречи уже в третьем отрезке матча установили Николай Крышанов (32, с пенальти) и Борис Никоноров (34).

Однако праздновать выход на чемпионат мира еще рано - в другом матче сборная Швейцарии со счетом 9:6 обыграла команду Испании. В турнирной таблице группы 2 сборная России идет на первом месте, имея в активе шесть очков, испанцы и швейцарцы набрали по три очка, замыкает таблицу, не набрав очков, команда Азербайджана.

Судьба большинства путевок на чемпионат мира решится в пятницу, когда очные встречи проведут россияне и испанцы, а также швейцарцы и азербайджанцы. Согласно регламенту, первые две команды в группах напрямую выйдут на чемпионат мира, в матче за последнюю прямую путевку на турнир встретятся сборные, занявшие третьи места. Россияне могут опуститься на третье место в случае поражения от испанцев в девять мячей и более и победы команды Швейцарии над азербайджанцами.

"Проблем не испытали"

После матча игроки сборной России берегли эмоции, так как понимали, что не все задачи на домашнем туре выполнены.

"В начале игры немного нервничали, на нас довлел результат. Во вчерашнем матче со швейцарцами мы выплеснули много эмоций, поэтому было тяжело собраться, но в итоге мы сыграли спокойно и уверенно, забили свои голы, не пропустили. Мы сделали задел и уже ждем результатов матчей соперников", - заявил нападающий Юрий Крашенинников.

Форвард Дмитрий Шишин отметил, что победа команде далась довольно легко. "Проиграть мы могли только сами себе, но ребята молодцы, понимали всю ответственность, нужно было обязательно побеждать. Не сказал бы, что были проблемы, забили важные и нужные голы в первом периоде, они позволили нам руководить игрой и выиграть ее", - рассказал игрок.

Главный тренер сборной Азербайджана Зейнал Зейналов был откровенно расстроен итогом противостояния, но отметил, что его подопечные сделали все возможное в борьбе с одной из лучших команд мира. "Ребята старались, но россияне выше нас классом, это явно видно. Претензии по игре есть, очень много было ошибок, можно было не так много проигрывать сегодня, ребята бились, но класс соперника сильно сказался на игре", - подчеркнул специалист.

Мировое первенство пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Асунсьоне (Парагвай).