Бельгийский "Гент" и румынский "Вииторул" забили 9 голов в матче квалификации Лиги Европы

ТАСС, 25 июля. Бельгийский футбольный клуб "Гент" на своем поле разгромил румынский "Вииторул" со счетом 6:3 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча прошла в Бельгии.

В составе победителей по два мяча забили Юя Кубо (35-я и 45-я минуты) и Роман Яремчук (42 - с пенальти, 50), по одному голу на счету Наны Асаре (4) и Брехта Деягере (13), у румынского клуба двумя голами отметился Богдан Тиру (56, 61), один раз ворота соперника поразил Себастьян Младен (21).

Ответный матч пройдет 1 августа в Румынии.

Результаты других матчей:

АЗ (Нидерланды) - "Хеккен" (Швеция) - 0:0;

"Арис" (Греция) - АЕЛ (Кипр) - 0:0;

"Дунайська-Стреда" (Словакия) - "Атромитос" (Греция) - 1:2;

"Женесс" (Люксембург) - "Гимарайнш" (Португалия) - 0:1.