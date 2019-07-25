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Футбол в Англии

СМИ: футболисты "Арсенала" Озил и Колашинац подверглись нападению в Лондоне

В результате инцидента никто не пострадал

ТАСС, 25 июля. Футболисты английского "Арсенала" немец Месут Озил и босниец Сеад Колашинац стали жертвами нападения в Лондоне. Об этом сообщает английская газета Daily Mail.

Как сообщает источник, вооруженные ножами неизвестные на мопедах напали на Озила с целью угона автомобиля футболиста. За немецкого футболиста вступился напарник по команде Колашинац, который сумел разогнать преступников. Озилу удалось скрыться в располагавшемся рядом ресторане, персонал которого также бросился на помощь футболистам.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Озил выступает за "Арсенал" с сентября 2013 года, за это время он трижды стал обладателем Кубка Англии и трижды - Суперкубка. Колашинац перешел в лондонский клуб в июне 2017 года, он является победителем Суперкубка Англии.

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