Испанский "Эспаньол" разгромил исландский "Стьярнан" в матче квалификации Лиги Европы

ТАСС, 26 июля. Испанский футбольный клуб "Эспаньол" со счетом 4:0 на своем поле обыграл исландский "Стьярнан" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча прошла в Испании.

По два мяча на счету Факундо Феррейры (49-я и 57-я минуты) и Борхи Иглесиаса (60, 68). Ответный матч пройдет 1 августа в Исландии.

В параллельном матче игрового дня украинская "Заря" со счетом 3:1 в гостях переиграла черногорскую "Будучность".

Результаты других матчей:

"Вулверхэмптон" (Англия) - "Крусейдерс" (Северная Ирландия) - 2:0;

"Домжале" (Словения) - "Мальмё" (Швеция) - 2:2;

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Прогрес" (Люксембург) - 2:0;

"Страсбур" (Франция) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - 3:1;

"Валюр" (Исландия) - "Лудогорец" (Болгария) - 1:1;

"Легия" (Польша) - КуПС (Финляндия) - 1:0;

"Торино" (Италия) - "Дебрецен" (Венгрия) - 3:0;

"Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Аполлон" (Кипр) - 2:1.