Программа третьего тура РПЛ откроется матчем между "Динамо" и "Уралом"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Третий тур чемпионата России по футболу стартует в пятницу матчем между московским "Динамо" и екатеринбургским "Уралом". Встреча пройдет на "ВТБ-Арене" в Петровском парке, начало игры - 20:00 мск.

"Динамо" подходит к этой встрече, занимая 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В двух стартовых матчах подопечные Дмитрия Хохлова сыграли вничью с тульским "Арсеналом" (1:1) и уступили казанскому "Рубину" (0:1). В обоих случаях бело-голубые пропускали в концовках. В Туле это произошло на 84-й минуте, а в первой домашней встрече сезона - в компенсированное ко второму тайму время.

"Урал" стартовал намного лучше - екатеринбуржцы победили "Уфу" (3:2) и грозненский "Ахмат" (3:0). Команда под руководством Дмитрия Парфенова возглавляет турнирную таблицу по итогам двух туров. Стартовавший с двух побед петербургский "Зенит" уступает по разнице забитых и пропущенных мячей.

Обе команды подходят к очной встрече без серьезных травм. У "Динамо" в лазарете находится только полузащитник Антон Соснин, который не выходил на поле в официальных матчах с декабря прошлого года. У "Урала" под вопросом было участие в игре румынского хавбека Эрика Бикфалви, пропускавшего встречу второго тура с "Ахматом" из-за повреждения. Однако уже в начале недели футболист начал тренироваться в общей группе.

Бикфалви и его партнер по полузащите Юрий Бавин являются главными преследователями нападающего самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева в гонке бомбардиров. В активе игроков екатеринбургской команды по два мяча, на счету форварда волжан три гола.

"Урал" не побеждал "Динамо" два года

На текущей неделе обе команды провели работу на трансферном рынке. "Динамо" за день до встречи с "Уралом" подписало четырехлетний контракт с бывшим форвардом французского "Марселя" Клинтоном Н'Жи. Состав екатеринбуржцев пополнили полузащитники Исламжан Насыров и Михал Кухарчик.

Предстоящий матч станет для команд 22-м в российской истории их противостояния. В 12 встречах сильнее было "Динамо", "Уралу" удалось одержать четыре победы, еще пять игр завершились вничью.

В прошлом розыгрыше РПЛ бело-голубые дома одержали победу со счетом 4:0, а на выезде сыграли вничью с соперником - 1:1. Последний раз "Урал" обыгрывал "Динамо" два года назад. 23 июля 2017 года команда под руководством Александра Тарханова в Химках одержала победу со счетом 1:0, автором единственного мяча тогда стал полузащитник Георгий Чантурия.

Арбитром встречи назначен Павел Кукуян из Сочи.