Немецкий пилот "Формулы-1" Феттель на родине попробует одержать первую победу в сезоне

ТАСС, 26 июля. Программа 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - Гран-при Германии - стартует в пятницу. Гонщики в первый день проведут две свободные практики.

Этап в Германии - экватор сезона "Формулы-1", безоговорочным лидером к этой части чемпионата подошел британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", опережающий партнера по команде финна Валттери Боттаса на 39 очков. А вот немец Себастьян Феттель из "Феррари", который являлся главным соперником Хэмилтона последние два года, переживает не самые лучшие времена. Четырехкратный чемпион мира не добирался до подиума в трех гонках подряд, допускал несвойственные ему ошибки и теперь подвергается критике со всех сторон. В прошлом году на домашнем Гран-при Феттель фактически лишил себя шансов на титул, когда, лидируя в гонке, вылетел с трассы, в этом же сезоне ему необходимо показать достойный результат, чтобы отвести от себя огонь критики.

В хорошем настроении в Германию прибыл единственный российский пилот в "королевских гонках" Даниил Квят из "Торо Россо". На прошлом этапе уфимец прорвался с конца пелотона на девятое место. Россиянин имеет все шансы побороться за место в топ-10 по итогам сезона, если продолжит показывать подобные результаты.

Гран-при Германии проводится с 1951 года. Автодром "Хоккенхаймринг" впервые принял этап "Формулы-1" в 1970 году, а неизменно гонка на этой трассе стала проходить с 1986 года. С 2007 года было принято решение чередовать проведение Гран-при Германии на трассах "Хоккенхаймринг" и "Нюрбургринг". Однако из-за финансовых проблем у второго автодрома гонки в 2015 и 2017 годах в Германии не состоялись.

Рекордсменами по числу побед в Гран-при являются немец Михаэль Шумахер и Хэмилтон, выигрывавшие этап по четыре раза. Среди действующих пилотов победителем Гран-при Германии также становился Феттель (2013).

Первая часть свободных заездов начнется в 12:00 мск, вторая - в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10 мск).