Бывший футболист "Ромы" Де Росси продолжит карьеру в "Бока Хуниорс"

Подробности соглашения с 36-летним итальянцем не сообщаются.

По окончании прошедшего сезона Де Росси покинул "Рому", поскольку клуб, за который он выступал на протяжении всей карьеры, не предложил ему новое соглашение. Ранее будущее футболиста связывали с итальянскими клубами "Болонья", "Милан", "Сампдория" и "Фиорентина", некоторыми американскими командами и петербургским "Зенитом". Также сообщалось, что Де Росси может присоединиться к тренерскому штабу сборной Италии во главе с Роберто Манчини.

Де Росси провел за "Рому" 616 матчей, забив 63 мяча и отдав 54 голевые передачи. Полузащитник дважды становился обладателем Суперкубка Италии, один раз - Кубка Италии. Кроме того, в составе сборной страны Де Росси выиграл золото чемпионата мира по футболу в 2006 году.