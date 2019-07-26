Первый блин комом. Тульский "Арсенал" уступил дома "Нефтчи" в дебютном матче в еврокубках

ТУЛА, 26 июля. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" на своем поле проиграл азербайджанскому "Нефтчи" со счетом 0:1 в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы. Единственный мяч в добавленное к первому тайму время забил нападающий гостей Дарио да Силва.

"Арсенал" впервые в своей истории пробился в еврокубки. В прошлом сезоне чемпионата России подопечные Игоря Черевченко заняли шестое место в турнирной таблице и благодаря победе московского "Локомотива" в Олимп - Кубке России получили возможность выступить в Лиге Европы. По словам капитана команды Кирилла Комбарова, не только футболисты ждали исторического матча, но и весь город. За три часа до игры болельщики "Арсенала" уже начали подтягиваться к стадиону. На входе их встречали аниматоры, также туляков ждали различные конкурсы. Детям была предоставлена возможность сыграть в мини-футбол и побороться за призы. Любой желающий мог проверить свои силы в настольном футболе, а также приобрести атрибутику "Арсенала". Перед началом матча болельщики хозяев продемонстрировали подготовленный перформанс, посвященный дебютной игре клуба в еврокубках. На восточной трибуне был размещен баннер с надписью "Через тернии к звездам" и изображением вратаря команды Михаила Левашова, который родился в Туле. Также болельщики подняли вверх красные и желтые квадраты, символизирующие цвета клуба. Скучный "Арсенал" и организованный "Нефтчи" Подопечные Черевченко сделали ставку на быстрый гол, поэтому с первых минут побежали в атаку. Однако футболисты "Нефтчи" были готовы к такому развитию событий. Азербайджанская команда организованно действовала в обороне, а на последнем рубеже надежно играл вратарь Салахат Агаев, который уже на 11-й минуте встречи отразил непростой удар головой защитника "Арсенала" Гии Григалавы. Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов отметил слаженные действия подопечных Роберто Бордина. "Нефтчи" изучил левоногих игроков "Арсенала", они постоянно накрывали удары Григалавы, [Сергея] Ткачева, [Игоря] Горбатенко. Соперник туляков был на удивление дисциплинированным в центральной зоне, также вратарь действовал достойно. Играл руками, кулаком, когда было нужно, еще и вытащил мяч после хорошего удара, других таких возможностей у "Арсенала" не было", - сказал Билялетдинов.

Встреча стала скучнее ближе к середине первого тайма. Много борьбы происходило в центре поля, футболисты не боялись идти в стыки и подкаты, главный арбитр матча Энеа Йорги редко давал свисток и позволял игрокам бороться. На 25-й минуте болельщики "Арсенала" были близки к тому, чтобы увидеть первый официальный гол команды в еврокубках, но мяч после удара головой Комбарова не был засчитан из-за офсайда. Стартовая половина матча уже близилась к завершению, когда гости побежали в контратаку. Острый выпад удался азербайджанской команда, его результатом стал гол да Силвы после прострела с правого фланга. "Мы поймали соперника на контратаке, получился хороший отрыв, с фланга быстро разыграли и забили", - сказал после матча капитан "Нефтчи" Эмин Махмудов. Кангвы не хватило "Арсенал" потерял перед игрой нападающего Эванса Кангву, который за день до матча улетел на медицинское обследование в Германию и не смог принять участие во встрече. Как заявил Билялетдинов, именно отсутствие замбийца сказалось на результате. "Не хватило игрока, который индивидуальными действиями проникает вглубь, раздвигает пространство, вдавливает линию обороны, создавая моменты для удара", - сказал специалист. Роль забивного форварда должен был исполнять Александру Тудорие, но новичок "Арсенала" выпал из игры на весь первый тайм и практически не касался мяча. Черевченко заменил румына в перерыве на Евгения Луценко, а также выпустил Георгия Костадинова вместо Ламека Банду. Однако замены никак не улучшили игру "Арсенала", сценарий матча остался прежним - туляки пытался атаковать комбинационно, а "Нефтчи" искал моменты на контратаках. Азербайджанцы умело читали действия хозяев поля, которые смогли создать еще один опасный момент только на 63-й минуте, когда полузащитник Сергей Ткачев пробил с линии вратарской, попав в защитника "Нефтчи". Игроки "Арсенала" во втором тайме так и не смогли добавить скорость и креатив в атакующие действия. Футболисты теряли мяч в простых ситуациях, а все удары шли мимо ворот. После игры вратарь "Арсенала" Левашов отметил, что команде не хватило концентрации для достижения нужного результата. Подопечные Бордина прекрасно осознавали, что одного гола будет достаточно для спокойной ответной игры в Баку, поэтому не слишком тратили силы в атаке. Тренер отметил ответственность своих футболистов, с которой они подошли к матчу, сумев выдержать высокий ритм и не дать "Арсеналу" спокойно вести игру. После финального свистка игроки "Нефтчи" в полном составе подошли к гостевой трибуне и отпраздновали победу вместе со своими болельщиками, которых на матче прибыло около 300. Президент азербайджанского клуба Кямран Гулиев поблагодарил фанатов за поддержку. "Очень здорово, что столько болельщиков приехало из Баку, были представители нашей страны из Московской и Тульской областей. Они все были сегодня безупречны", - отметил Гулиев. Городские власти с пониманием отнеслись к жителям, которые посетили матч, закончившийся около 23:00 мск. Работу общественного транспорта в день встречи продлили, поэтому каждый из них смог добраться до дома без проблем. Шансы еще есть Черевченко кратко описал причины поражения его команды в дебютном матче в Лиге Европы. "Многое не получилось. Плохо выходили из-под прессинга, выпала группа игроков, фланги не работали, впереди не цеплялись", - сказал тренер на послематчевой пресс-конференции. Несмотря на низкую оценку, которую поставил Черевченко своим подопечным, президент "Нефтчи" отметил высокий уровень игры "Арсенала". "Мы встречались сегодня с очень сильной команды и провели сложнейший матч. Когда я смотрел игру "Арсенала" против "Крыльев Советов", мне стало не по себе, это было торжество футбола", - сказал Гулиев.