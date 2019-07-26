СМИ: "Челси" намерен продлить контракт с футболистом Виллианом

ТАСС, 26 июля. Английский футбольный клуб "Челси" продлит соглашение с бразильским полузащитником Виллианом на один год. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой издание Evening Standard.

Текущий контракт Виллиана с "Челси" заканчивается летом 2020 года. По информации источника, клуб хочет продлить соглашение с 30-летним бразильцем до конца сезона-2020/2021. "Челси" получил запрет на приобретение футболистов в течение двух трансферных окон, поэтому руководство пытается сохранить имеющихся в составе игроков до окончания санкций.

Виллиан перешел в "Челси" из российского "Анжи" в 2013 году. За английский клуб он провел 292 матча в разных турнирах, забив 52 мяча и отдав 53 результативные передачи. В составе "Челси" Виллиан дважды выигрывал чемпионат Англии, а также становился обладателем Кубка Англии, Кубка английской футбольной лиги и победителем Лиги Европы.

Также футболист выступал за украинский "Шахтер" и бразильский "Коринтианс". В составе сборной Бразилии полузащитник провел 63 матча, забив восемь мячей.