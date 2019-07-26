СМИ: новая арена "Эвертона" обойдется клубу в 500 млн фунтов стерлингов

ТАСС, 26 июля. Английский футбольный клуб "Эвертон" продемонстрировал болельщикам проект нового стадиона, на строительство которого будет потрачено около 500 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

По информации источника, стадион построят на месте полуразрушенной пристани, которая располагается на севере Ливерпуля. Работу по возведению арены планируют начать в 2020 году, а завершится она к сезону-2023/24. Однако сначала необходимо будет получить одобрение на строительство.

Новый стадион позволит принимать 52 тыс. зрителей. Сообщается, что вместимость южной трибуны, где располагаются активные фанаты "Эвертона", составит 13 тыс. человек. Старая арена - "Гудисон Парк - будет снесена сразу после открытия новой. На ее месте появятся жилые здания, также территория будет использоваться в качестве публичного пространства для целого ряда общественных инициатив.

"Эвертон" является девятикратным чемпионом Англии и пятикратным победителем Кубка Англии. Однако команда не завоевывала трофеи уже более 20 лет. Последним из них стал Суперкубок Англии, выигранный в 1995 году. В прошедшем сезоне команда заняла восьмое место в чемпионате Англии.