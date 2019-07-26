Бывшая жена баскетболиста НБА Райта призналась в убийстве мужа

ТАСС, 26 июля. Бывшая супруга центрового Лоренца Райта, который выступал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Шерра Райт призналась в его убийстве спустя девять лет после произошедшего. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на агентство Reuters.

По информации источника, прокуроры утверждали, что Шерра Райт планировала убийство своего мужа в Атланте. Однако, когда тот план не удался, она уговорила Билли Тернера, с которым Лоренц ходил вместе в церковь, помочь ей. Шерра Райт пошла на сделку с прокурором и признала вину. По итогам судебного заседания оба подсудимых были признаны виновными в убийстве первой степени, Шерра Райт получила 30-летний срок.

Сообщается, что мотивом для женщины было получение страховых выплат после смерти Райта в размере $1 млн.

Лоренц Райт был найдем мертвым в июле 2010 года, на его теле были многочисленные огнестрельные ранения. Райт умер в возрасте 34 лет.

Он выступал за клубы НБА "Лос-Анджелес Клипперс" (1996-1999), "Атланта" (1999-2001, 2006-2008), "Мемфис" (2001-2006), "Сакраменто" (2008) и "Кливленд" (2008-2009). Всего он провел 793 матча в лиге (включая плей-офф), в среднем набирая по 8,0 очка за игру. На драфте 1996 года он был выбран "Клипперс" в первом раунде под 7-м номером.