СМИ: "Барселона" планирует продать футболиста Коутиньо за €120 млн

ТАСС, 26 июля. Испанский футбольный клуб "Барселона" намерен продать бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо за €120 млн. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

Руководство испанской команды рассчитывает получить за трансфер 27-летнего игрока не менее заявленной суммы, чтобы возместить расходы, которые клуб понес при покупке футболиста. Вся сумма трансфера полузащитника равна €135 млн, из которых €120 млн - это цена за переход Коутиньо и еще €15 млн в виде бонусов.

Отмечается, что бразилец получает в год €14 млн. При этом руководство "Барселоны" считает, что только английские "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", а также французский "Пари Сен-Жермен" могут позволить себе приобрести Коутиньо.

Полузащитник в прошлом сезоне провел 54 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 5 передач. В составе команды он становился двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

В составе сборной Бразилии он провел 55 встреч, в которых забил 15 голов. На его счету золотая медаль Кубка Америки этого года.