Призер ЧЕ-2018 шестовик Моргунов из-за травмы пропустит чемпионат России

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы 2018 года в прыжках с шестом Тимур Моргунов из-за травмы ноги вынужден пропустить чемпионат России в Чебоксарах. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Александр Шалонников.

"К сожалению, травма пальца ноги не дает возможности Тимуру выступить на чемпионате России. Будет ли он вообще стартовать в этом сезоне? В начале августа ему должны вытащить штифты из сломанного пальца. Если все будет хорошо, то можно будет рассчитывать на его участие в командном чемпионате России в Сочи".

На чемпионате Европы, который проходил в Берлине с 6 по 12 августа, Моргунов стал вторым после шведа Армана Дюплантиса, сумев в лучшей попытке впервые в карьере преодолеть планку на высоте 6 м. В конце августа россиянин стал победителем финала "Бриллиантовой лиги". Зимний сезон Моргунов, имеющий нейтральный статус, вынужден был пропустить из-за травмы ахиллова сухожилия. В начале летнего сезона Моргунов на тренировке сломал мизинец на ноге.

Чемпионат России в Чебоксарах завершится 27 июля. Командный чемпионат России в Сочи пройдет с 4 по 6 сентября, чемпионат мира в Катаре - с 27 сентября по 6 октября.