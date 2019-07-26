ФХР 6 августа представит новую программу подготовки хоккеистов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) 6 августа в Сочи представит новую национальную программу подготовки игроков. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в ФХР.

Эту информацию агентству подтвердил чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре.

"В начале августа ФХР представит новые разделы национальной программы подготовки хоккеистов, - сказал Буре. - Уже вышли разделы для игроков 6, 8 и 10 лет, а сейчас готовы все остальные, а также специальный раздел для вратарей. Я всегда говорил, что программа должна стать основой нашего хоккея, он должен развиваться синхронно с ведущими хоккейными странами. Остановка в развитии может отбросить нас далеко назад, ведь к ведущим хоккейным державам подобрались и другие, начиная с той же Швейцарии".

"Сейчас программа находится на этапе внедрения в хоккейные школы, - добавил Буре. - Упражнения, подход к тренировочному процессу, общей системе подготовки хоккеиста и как спортсмена, и как личности - это совсем другой уровень, намного выше, чем был у нас в 1990-х и начале 2000-х годов".

ФХР презентовала национальную программу подготовки хоккеистов под названием "Красная машина" в августе 2018 года, она была утверждена решением правительства в октябре того же года. При составлении программы был учтен опыт развития отечественного хоккея и наработки ведущих хоккейных стран - Финляндии, Канады, Швеции, США и других. Окончательная программа будет состоять из семи разделов, охватывающих возрастные категории от 5 до 18 лет.

В рамках программы по отбору лучших игроков среди юниоров ФХР в начале 2019 года объявила о создании Российской хоккейной лиги - нового турнира для юниоров. В ближайшее время будет сформирована программа, определено количество команд, которые в ней будут участвовать.