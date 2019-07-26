Женская сборная США по водному поло в третий раз подряд выиграла чемпионат мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 26 июля. /ТАСС/. Женская сборная США по водному поло завоевала золото на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
В финальном матче действующие олимпийские чемпионки обыграли команду Испании со счетом 11:6. В матче за третье место австралийские спортсменки переиграли представительниц Венгрии (10:9). Россиянки заняли на турнире пятое место.
Медали в водном поло среди женщин на чемпионатах мира разыгрываются с 1986 года. Американские ватерполистки в шестой раз и в третий раз подряд стали чемпионками мира (2003, 2007, 2009, 2015, 2017, 2019). Они также становились серебряными (2005) и бронзовыми (1986, 1991) призерами мировых первенств. Сборная России пять раз выигрывала бронзовые медали на чемпионатах мира (2003, 2007, 2009, 2011, 2017).
В медальном зачете чемпионата мира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9-8-4), на третьем - команда США (6-8-9). Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|16
|10
|3
|29
|2
|Россия
|9
|8
|4
|21
|3
|США
|6
|8
|9
|23
|4
|Австралия
|6
|4
|5
|15
|5
|Венгрия
|4
|0
|0
|4
|6
|Италия
|3
|4
|4
|11
|7
|Великобритания
|3
|2
|5
|10
|8
|Канада
|2
|2
|4
|8
|8
|Германия
|2
|2
|3
|7
|10
|Бразилия
|2
|2
|2
|6