Американка Мануэль завоевала золото на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 26 июля. /ТАСС/. Американская пловчиха Симоне Мануэль завоевала золотую медаль на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Спортсменка показала результат 52,04 секунды. Второе место заняла австралийская спортсменка Кейт Кэмпбелл (52,43), бронза досталась шведке Саре Шёстрём (52,46). Россиянка Мария Каменева не смогла попасть в финал, заняв 10-е место по итогам полуфинальных заплывов.
22-летняя Мануэль является двукратной олимпийской чемпионкой и двукратным серебряным призером Олимпийских игр, на ее счету восемь золотых, три серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.
В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9-8-4), на третьем - команда США (7-8-9).
Чемпионат мира завершится 28 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|16
|10
|3
|29
|2
|Россия
|9
|8
|4
|21
|3
|США
|7
|8
|9
|24
|4
|Австралия
|6
|5
|5
|16
|5
|Венгрия
|4
|0
|0
|4
|6
|Италия
|3
|4
|4
|11
|7
|Великобритания
|3
|2
|5
|10
|8
|Канада
|2
|2
|4
|8
|8
|Германия
|2
|2
|3
|7
|10
|Бразилия
|2
|2
|2
|6