Американка Мануэль завоевала золото на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 26 июля. /ТАСС/. Американская пловчиха Симоне Мануэль завоевала золотую медаль на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Спортсменка показала результат 52,04 секунды. Второе место заняла австралийская спортсменка Кейт Кэмпбелл (52,43), бронза досталась шведке Саре Шёстрём (52,46). Россиянка Мария Каменева не смогла попасть в финал, заняв 10-е место по итогам полуфинальных заплывов.

22-летняя Мануэль является двукратной олимпийской чемпионкой и двукратным серебряным призером Олимпийских игр, на ее счету восемь золотых, три серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.

В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9-8-4), на третьем - команда США (7-8-9).

Чемпионат мира завершится 28 июля.