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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Американка Мануэль завоевала золото на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира

Второе место заняла австралийская спортсменка Кейт Кэмпбелл, третье - шведка Саре Шёстрём
Симоне Мануэль AP Photo/Mark Schiefelbein
Описание
Симоне Мануэль
© AP Photo/Mark Schiefelbein

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 26 июля. /ТАСС/. Американская пловчиха Симоне Мануэль завоевала золотую медаль на дистанции 100 м вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Спортсменка показала результат 52,04 секунды. Второе место заняла австралийская спортсменка Кейт Кэмпбелл (52,43), бронза досталась шведке Саре Шёстрём (52,46). Россиянка Мария Каменева не смогла попасть в финал, заняв 10-е место по итогам полуфинальных заплывов.

22-летняя Мануэль является двукратной олимпийской чемпионкой и двукратным серебряным призером Олимпийских игр, на ее счету восемь золотых, три серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.

В медальном зачете турнира первое место занимает сборная Китая - 16 золотых, 10 серебряных и три бронзовые награды. Сборная России находится на втором месте (9-8-4), на третьем - команда США (7-8-9).

Чемпионат мира завершится 28 июля.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1610329
2Россия98421
3США78924
4Австралия65516
5Венгрия4004
6Италия34411
7Великобритания32510
8Канада2248
8Германия2237
10Бразилия2226
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