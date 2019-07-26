Американка Смит установила мировой рекорд на дистанции 200 м на спине на ЧМ

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 26 июля. /ТАСС/. Американка Реган Смит установила мировой рекорд в плавании на дистанции 200 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. В полуфинальном заплыве 17-летняя спортсменка показала результат 2 минуты 03,35 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал ее соотечественнице Мисси Франклин (2.04,06) и был установлен на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Финальный заплыв на 200 м на спине состоится в субботу. Чемпионат мира в Кванджу завершится 28 июля.