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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Американка Смит установила мировой рекорд на дистанции 200 м на спине на ЧМ

17-летняя спортсменка показала результат 2 минуты 03,35 секунды
Реган Смит EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER
Описание
Реган Смит
© EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 26 июля. /ТАСС/. Американка Реган Смит установила мировой рекорд в плавании на дистанции 200 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. В полуфинальном заплыве 17-летняя спортсменка показала результат 2 минуты 03,35 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал ее соотечественнице Мисси Франклин (2.04,06) и был установлен на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Финальный заплыв на 200 м на спине состоится в субботу. Чемпионат мира в Кванджу завершится 28 июля.

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ЧМ-2019 по водным видам спорта
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