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ЧМ-2019 по водным видам спорта

Рылов завоевал золото на дистанции 200 м на спине на чемпионате мира

Россиянин завоевал третью медаль на текущем мировом первенстве
Евгений Рылов EPA-EFE/ANTONIO BAT
Описание
Евгений Рылов
© EPA-EFE/ANTONIO BAT

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 26 июля. /ТАСС/. Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль на дистанции 200 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Он преодолел дистанцию за 1 минуту 53,40 секунды. Серебряную медаль выиграл американец Райан Мёрфи (1.54,12), бронзу завоевал британец Люк Гринбанк (1.55,85). 

Россиянин Григорий Тарасевич по итогам полуфинальных заплывов стал 12-м и не сумел пробиться в финал.

22-летний Рылов завоевал третью медаль на текущем мировом первенстве, ранее он стал вторым на дистанции 100 м брассом и в эстафете 4 по 100 м вольным стилем. На его счету бронзовая медаль Олимпийских игр 2016 года, две золотые, две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира. Рылов является трехкратным чемпионом мира на короткой воде.

КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай1610329
2Россия118423
3США79925
4Австралия65516
5Венгрия4004
6Италия34411
7Великобритания32611
8Канада2259
8Германия2237
10Бразилия2226
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