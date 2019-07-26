Рылов завоевал золото на дистанции 200 м на спине на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 26 июля. /ТАСС/. Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль на дистанции 200 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Он преодолел дистанцию за 1 минуту 53,40 секунды. Серебряную медаль выиграл американец Райан Мёрфи (1.54,12), бронзу завоевал британец Люк Гринбанк (1.55,85).
Россиянин Григорий Тарасевич по итогам полуфинальных заплывов стал 12-м и не сумел пробиться в финал.
22-летний Рылов завоевал третью медаль на текущем мировом первенстве, ранее он стал вторым на дистанции 100 м брассом и в эстафете 4 по 100 м вольным стилем. На его счету бронзовая медаль Олимпийских игр 2016 года, две золотые, две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира. Рылов является трехкратным чемпионом мира на короткой воде.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|16
|10
|3
|29
|2
|Россия
|11
|8
|4
|23
|3
|США
|7
|9
|9
|25
|4
|Австралия
|6
|5
|5
|16
|5
|Венгрия
|4
|0
|0
|4
|6
|Италия
|3
|4
|4
|11
|7
|Великобритания
|3
|2
|6
|11
|8
|Канада
|2
|2
|5
|9
|8
|Германия
|2
|2
|3
|7
|10
|Бразилия
|2
|2
|2
|6