Рылов завоевал золото на дистанции 200 м на спине на чемпионате мира

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 26 июля. /ТАСС/. Российский пловец Евгений Рылов завоевал золотую медаль на дистанции 200 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Он преодолел дистанцию за 1 минуту 53,40 секунды. Серебряную медаль выиграл американец Райан Мёрфи (1.54,12), бронзу завоевал британец Люк Гринбанк (1.55,85).

Россиянин Григорий Тарасевич по итогам полуфинальных заплывов стал 12-м и не сумел пробиться в финал.

22-летний Рылов завоевал третью медаль на текущем мировом первенстве, ранее он стал вторым на дистанции 100 м брассом и в эстафете 4 по 100 м вольным стилем. На его счету бронзовая медаль Олимпийских игр 2016 года, две золотые, две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира. Рылов является трехкратным чемпионом мира на короткой воде.