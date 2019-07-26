ОКР получил официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио

ТАСС, 26 июля. Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Играх-2020, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио. Об этом сообщает служба информации ОКР.

"Таким образом, ОКР получил возможность, в отличие от Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий, - говорится в сообщении. - Это касается в том числе и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор".