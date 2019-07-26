Депутат Свищев направит запрос в ITF из-за проблем с визой США у теннисистки Кузнецовой

"Я готовлю обращение в Международную федерацию тенниса с просьбой оказать поддержку нашей теннисистке. У нее еще есть возможность поехать на Открытый чемпионат США, до которого остается меньше месяца. Также попрошу ITF тщательно разобраться в ситуации, когда титулованная спортсменка не может попасть на турнир из-за визовой проблемы, вызванной не с ее стороны. Если есть вина организаторов, то они как минимум должны извиниться перед Светланой Кузнецовой", - приводит слова Свищева его пресс-служба в пятницу.

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев обратится в Международную федерацию тенниса (ITF) с просьбой разобраться в проблеме с получением американской визы российской теннисисткой Светланой Кузнецовой. По мнению депутата, если в случившемся есть вина организаторов турнира, они должны извиниться перед спортсменкой.

Депутат напомнил, что именно организаторы международных турниров отвечают за получение виз участниками, являющимися иностранными гражданами. "Если наша спортсменка не получила визовую поддержку от организаторов, то либо сам турнир имеет проблемы организационного характера, либо есть другие силы, которые лоббируют неполучение Кузнецовой визы. При этом нужно отметить, что другие наши спортсмены, участвующие в этих соревнованиях, американскую визу имеют", - указал Свищев.

Ранее посольство РФ в США направило в Госдепартамент ноту протеста с требованием прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий. Кузнецова в четверг сообщила, что была вынуждена сняться с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы.

Турнир пройдет с 29 июля по 4 августа, в прошлом году Кузнецова его выиграла. Ранее спортсменка говорила, что еще с февраля ждет получения визы. Под вопросом остается участие Кузнецовой в последнем сезоне в турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США, который пройдет с 26 августа по 7 сентября.

Всего в активе 34-летней Кузнецовой 18 побед на турнирах WTA, она дважды побеждала на турнирах Большого шлема (Открытый чемпионат США - 2004, Открытый чемпионат Франции - 2009). В рейтинге WTA она сейчас занимает 108-е место.