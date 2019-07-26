{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Тульский "Арсенал" арендовал футболиста "Спартака" Ломовицкого

Полузащитник будет играть за тульский клуб до конца сезона-2019/20

ТАСС, 26 июля. Полузащитник московского "Спартака" Александр Ломовицкий будет выступать за тульский футбольный клуб "Арсенал" до конца сезона-2019/20 на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Воспитанник "Спартака" дебютировал за основную команду в июле 2018 года. Всего за клуб 21-летний полузащитник провел 25 матчей, в которых сделал одну голевую передачу. До этого игрок выступал за "Спартак-2" в Футбольной национальной лиге, в 34 встречах он забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.

За сборную России для игроков не старше 21 года Ломовицкий сыграл три матча и забил один гол. В составе сборной России для игроков не старше 19 лет он провел шесть матчей, в которых дважды отличился и сделал одну результативную передачу.

Теги
Российский футбол
ЧМ-2019 по водным видам спорта
Чемпион мира Чупков не думал о рекорде перед победным заплывом
Россиянин показал результат 2 минуты 6,12 секунды, установив новый мировой рекорд
Читать полностью