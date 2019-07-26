Тульский "Арсенал" арендовал футболиста "Спартака" Ломовицкого

ТАСС, 26 июля. Полузащитник московского "Спартака" Александр Ломовицкий будет выступать за тульский футбольный клуб "Арсенал" до конца сезона-2019/20 на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Воспитанник "Спартака" дебютировал за основную команду в июле 2018 года. Всего за клуб 21-летний полузащитник провел 25 матчей, в которых сделал одну голевую передачу. До этого игрок выступал за "Спартак-2" в Футбольной национальной лиге, в 34 встречах он забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.

За сборную России для игроков не старше 21 года Ломовицкий сыграл три матча и забил один гол. В составе сборной России для игроков не старше 19 лет он провел шесть матчей, в которых дважды отличился и сделал одну результативную передачу.