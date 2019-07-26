Рублев обыграл четвертую ракетку мира Тима в четвертьфинале турнира в Гамбурге

ТАСС, 26 июля. Россиянин Андрей Рублев победил австрийца Доминика Тима в матче четвертьфинала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Гамбурге.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5) в пользу 21-летнего россиянина.

В полуфинале турнира россиянин встретится с победителем матча между итальянцем Фабио Фоньини и испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Тим занимает четвертую строчку в рейтинге ATP, Рублев на находится на 78-м месте. На счету Рублева одна победа на турнирах ассоциации, в 2017 году он выиграл в хорватском Умаге, на турнирах Большого шлема лучшим достижением россиянина является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2017). Тим дважды выходил в финал Открытого чемпионата Франции (2018, 2019).

Теннисисты в третий раз встретились друг с другом, ранее две победы одержал австриец.

Призовой фонд турнира составляет €1,7 млн.