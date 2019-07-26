Этап "Тур де Франс" приостановлен из-за града и опасности оползня

ТАСС, 26 июля. Девятнадцатый этап престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс" приостановлен из-за града и опасности оползня. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба соревнования.

Гонщики пережидают непогоду в тоннеле.

Спортсмены преодолели дистанцию 104,3 км из 126,5 км на этапе между французскими городами Сен-Жан-де-Морьен и Тинь. На момент остановки на этапе лидировали занимающий второе место в общем зачете колумбиец Эган Берналь, выступающий за команду Ineos, и британец Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott. На 1 минуту и 8 секунд от них отставала группа из девяти гонщиков, в которой были лидер общего зачета француз Жюлиан Алафилипп из Deceuninck - Quick-Step и британец Герайнт Томас (Ineos), который занимает третье место в общем зачете.

"Тур де Франс" проходит в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" - 2018 стал Томас, выступавший за команду Sky.