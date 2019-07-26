Исинбаева: приглашение на Игры-2020 - повод тихо порадоваться за российских легкоатлетов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Приглашение на Олимпиаду в Токио, полученное Олимпийским комитетом России (ОКР) от Международного олимпийского комитета (МОК), - повод для тихой радости за легкоатлетов страны, которые получат шанс выступить под национальным флагом на главном старте четырехлетия. Таким мнением с ТАСС поделилась двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

В пятницу ОКР сообщил о получении официального приглашения от МОК. Также в релизе ОКР сообщается, что возможность выступить в Токио под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий касается и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор.

"Я рада узнать, что ОКР получил официальное приглашение от МОК, для меня это - повод тихо порадоваться за наших легкоатлетов. Полностью я буду счастлива только тогда, когда своими глазами увижу на Играх наших спортсменов в нашей национальной форме под нашим российским флагом. Нет сомнений, что наша команда будет сформирована уверенно и надлежащим образом. И я мечтаю увидеть наших ребят, поющих гимн России, на пьедестале - у них будет этот шанс на Играх, проводимых МОК, а не IAAF", - сказала Исинбаева.

Исинбаева становилась чемпионкой Игр в 2004 и 2008 годах, в 2012 году завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Лондоне, в активе спортсменки 28 мировых рекордов. 12 февраля 2015 года она объявила о возобновлении карьеры, своей главной целью Исинбаева называла выступление на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, однако она так и не смогла выступить на Играх-2016 из-за дисквалификации национальной федерации. В настоящее время Исинбаева является членом МОК.