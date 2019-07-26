Акименко выполнил норматив на ОИ-2020 на чемпионате России по легкой атлетике

ЧЕБОКСАРЫ, 26 июля. /ТАСС/. Михаил Акименко выполнил квалификационный норматив на Олимпийские игры в Токио 2020 года в прыжках в высоту и выиграл золотую медаль на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах. Он показал результат 2,33 м.

Серебряным призером стал Даниил Цыплаков (2,28 м), третье место заняли сразу три спортсмена, показавших одинаковый результат, - Илья Иванюк, Никита Анищенков и Александр Асанов (2,24 м).

Акименко побил свой личный рекорд, прежнее лучшее достижение - 2,32 м - было установлено на соревнованиях в Жуковском 5 июля.

Акименко стал 14-м российским легкоатлетом, выполнившим квалификационный норматив на Игры в Токио. Ранее норматив выполнили имеющие международный допуск Мария Ласицкене, Илья Иванюк (оба - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (шест), Василий Мизинов (спортивная ходьба на 20 км), Дарья Клишина (длина), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Денис Лукьянов (метание молота), а также не имеющие допуска Анна Чичерова (высота), Дарья Нидбайкина, Екатерина Конева (обе - тройной прыжок), Дмитрий Тарабин (метание копья), Владимир Никитин (бег на 1500 м) и Антонина Кривошапка (бег на 400 м).

Чемпионат России проходит на реконструированном стадионе "Олимпийский". Турнир завершится 27 июля.