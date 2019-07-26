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Чемпионат России по легкой атлетике

Прыгун в высоту Акименко на чемпионате России ставил задачу отобраться на ОИ-2020

Спортсмен одержал победу на первенстве страны и выполнил квалификационный норматив на Олимпиаду

ЧЕБОКСАРЫ, 26 июля. /ТАСС/. Чемпион России 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко на турнире в Чебоксарах ставил перед собой задачу выполнить олимпийский норматив. Об этом спортсмен сообщил ТАСС в пятницу.

Акименко одержал победу, преодолев с первой попытки высоту 2,33 м. Спортсмен установил личное достижение, повторил лучший результат сезона в мире и выполнил квалификационный норматив на Олимпиаду-2020 (2,33). В ранге чемпиона Акименко пытался прыгнуть на 2,36 м, но все три попытки оказались безуспешными.

"Сегодня для меня главной задачей было выполнить норматив на Олимпиаду, и я рад, что сумел ее решить. Да, сегодня я повторил лучший результат сезона в мире. Но повторюсь, мне важнее было отобраться в Токио. Если говорить про высоту 2,36 м, то ближе всего к цели я был в первой попытке", - сказал спортсмен.

Акименко в настоящее время пока не имеет допуска Международной ассоциации легкоатлетических федераций на участие в зарубежных соревнованиях.

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