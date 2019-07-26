Глава "Торро Россо" хочет, чтобы Квят остался в команде на следующий сезон

ТАСС, 26 июля. Руководитель команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Франц Тост надеется, что россиянин Даниил Квят и его партнер тайский гонщик Александр Албон останутся в команде на следующий сезон. Его слова приводит портал Motorsport Week.

В этом сезоне Квят набирал очки в пяти гонках из десяти, Албон - в трех.

"У нас есть два очень хороших пилота, - заявил Тост. - Мы давно знали, что Квят способен показывать высокую скорость, его пилотаж стал более зрелым, и он демонстрирует отличные результаты. Лично я надеюсь, что оба гонщика останутся в команде на следующий сезон, однако последнее слово остается за "Ред Буллом" (австрийский концерн владеет командами "Ред Булл" и "Торо Россо", выступающими в "Формуле-1", - прим. ТАСС). Я не думаю, что решение будет принято раньше конца сентября - начала октября".

В общем зачете Квят находится на 14-м месте, имея в активе 12 очков, Албон - на 15-м (7).

С пятницы по воскресенье в Германии проходит 11-й этап "Формулы-1". В пятницу прошли две свободные практики. В субботу состоятся третья свободная практика (начало - 13:00 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10 мск).