Чемпионат Европы по триатлону на дистанции спринт открылся в Казани

КАЗАНЬ, 26 июля. /ТАСС/. Впервые в России открылся чемпионат Европы по триатлону на дистанции спринт. В течение двух дней в Казани более двух тысяч человек из 31 страны мира примут участие в различных стартах.

"От имени президента федерации триатлона Петра Иванова я бы хотела поздравить всех с началом первого в России чемпионата Европы по триатлону и поблагодарить вас за то, что вы приехали сюда. Впереди у вас два незабываемых дня", - сказала на церемонии открытия чемпионата секретарь Федерации триатлона России и член исполкома Европейского союза триатлона (ETU) Галина Шиповалова.

По ее словам, в субботу впервые в истории чемпионата его в прямом эфире федерального спортивного телеканала увидят жители России. За это Шиповалова отдельно поблагодарила канал "Матч ТВ". "Это будет первая полностью прямая трансляция женской и мужской гонок, а также церемонии награждения", - отметила она.

Чемпионат пройдет в Казани 27-28 июля. В рамках него запланировано несколько стартов - в первый день пройдет основной этап чемпионата, в котором примут участие 200 спортсменов из более чем 30 стран мира. Они проплывут 750 м на открытой воде, проедут на велосипеде 20 км и пробегут 5 км. Уже 28 июля на эту дистанцию выйдут любители.

В эти же дни здесь состоятся любительские соревнования Ironstar 113 Kazan 2019 Timerman Cup. Спортсмены будут соревноваться между собой в плавании на дистанции 1,93 км, велогонке на 90 км и беге на 21,1 км. В рамках соревнований будут организованы женский и детский благотворительные забеги. Вход на соревнования для жителей и гостей Казани будет бесплатным.