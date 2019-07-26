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Летние олимпийские виды спорта

Российские волейболисты не сумели выйти в финал молодежного чемпионата мира

Россияне уступили в полуфинале итальянцам

ТАСС, 26 июля. Мужская сборная России по волейболу уступила команде Италии в полуфинале и сыграет в матче за третье место молодежного чемпионата мира (игроки не старше 21 года). Соревнования проходят в бахрейнском городе Эр-Рифа.

Россияне уступили со счетом 1-3. В другом полуфинале встретятся команды Бразилии и Ирана, матч состоится позднее в пятницу. Встреча за третье место и финал состоятся в субботу.

На групповом этапе российские волейболисты обыграли сборные Китая и Южной Кореи и уступили бразильцам.

На молодежных чемпионатах мира сборная России в новейшей истории одержала шесть побед. На прошлом чемпионате мира в 2017 году россияне стали бронзовыми призерами.

Чемпионат мира по волейболу среди молодежных команд (игроки не старше 21 года) проходит в Эр-Рифе (Бахрейн) с 18 по 27 июля.

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