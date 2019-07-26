"Оренбург" арендовал футболиста "Локомотива" Галаджана до конца сезона

ТАСС, 26 июля. Футболист московского "Локомотива" Артем Галаджан на правах аренды перешел в "Оренбург". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба столичной команды.

Отмечается, что 21-летний футболист будет выступать за "Оренбург" до конца текущего сезона.

Также в пятницу пресс-служба самарских "Крыльев Советов" объявила о переходе футболиста Георгия Зотова в "Оренбург" до конца сезона.

После двух туров "Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, потерпев два поражения. В следующем матче клуб сыграет с санкт-петербургским "Зенитом" на своем поле 28 июля.