{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Тур де Франс

Берналь возглавил общий зачет "Тур де Франс", 19-й этап был прерван из-за непогоды

Француз Жюлиан Алафилипп опустился на второе место

ТАСС, 26 июля. Колумбиец Эган Берналь, выступающий за команду Ineos, возглавил общий зачет престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс" после того, как 19-й этап был прерван из-за града и опасности оползня.

Спортсмены преодолели дистанцию 104,3 км из 126,5 км на этапе между французскими городами Сен-Жан-де-Морьен и Тинь, после чего организаторы приняли решение прервать гонку. Гонщики переждали непогоду в тоннеле, затем были доставлены на автомобилях в Тинь, где должен был завершиться 19-й этап.

Победитель этапа объявлен не будет. В общий зачет пошли результаты, показанные гонщиками на горном перевале Коль-де-л'Изеран (89,4 км), лучшее время показал Берналь (2 часа 44 минуты), второе - британец Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott (10 секунд отставания), третье - француз Варрен Баргиль из Arkea-Samsic (+0.55). Таким образом, лидером в общем зачете стал Берналь, француз Жюлиан Алафилипп из Deceuninck - Quick-Step, лидировавший с третьего по пятый и с восьмого по 18-й этапы, опустился на второе место (+0.45), на третьем месте находится британец Герайнт Томас из команды Ineos (+1.03).

На 19-м этапе из-за мышечной травмы выступление на "Тур де Франс" завершил победитель 14-го этапа француз Тибо Пино (Groupama-FDJ), который после 18-го этапа занимал пятое место в общем зачете.

20-й этап протяженностью 130 км пройдет во французских Альпах между Альбервилем и Валь Торансем.

"Тур де Франс" проходит в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" - 2018 стал Томас, выступавший за команду Sky.

Теги
Тур де Франс
Чемпионат России по легкой атлетике
Прыгун в высоту Акименко на чемпионате России ставил задачу отобраться на ОИ-2020
Спортсмен одержал победу на первенстве страны и выполнил квалификационный норматив на Олимпиаду
Читать полностью