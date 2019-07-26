Берналь возглавил общий зачет "Тур де Франс", 19-й этап был прерван из-за непогоды

ТАСС, 26 июля. Колумбиец Эган Берналь, выступающий за команду Ineos, возглавил общий зачет престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс" после того, как 19-й этап был прерван из-за града и опасности оползня.

Спортсмены преодолели дистанцию 104,3 км из 126,5 км на этапе между французскими городами Сен-Жан-де-Морьен и Тинь, после чего организаторы приняли решение прервать гонку. Гонщики переждали непогоду в тоннеле, затем были доставлены на автомобилях в Тинь, где должен был завершиться 19-й этап.

Победитель этапа объявлен не будет. В общий зачет пошли результаты, показанные гонщиками на горном перевале Коль-де-л'Изеран (89,4 км), лучшее время показал Берналь (2 часа 44 минуты), второе - британец Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott (10 секунд отставания), третье - француз Варрен Баргиль из Arkea-Samsic (+0.55). Таким образом, лидером в общем зачете стал Берналь, француз Жюлиан Алафилипп из Deceuninck - Quick-Step, лидировавший с третьего по пятый и с восьмого по 18-й этапы, опустился на второе место (+0.45), на третьем месте находится британец Герайнт Томас из команды Ineos (+1.03).

На 19-м этапе из-за мышечной травмы выступление на "Тур де Франс" завершил победитель 14-го этапа француз Тибо Пино (Groupama-FDJ), который после 18-го этапа занимал пятое место в общем зачете.

20-й этап протяженностью 130 км пройдет во французских Альпах между Альбервилем и Валь Торансем.

"Тур де Франс" проходит в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" - 2018 стал Томас, выступавший за команду Sky.