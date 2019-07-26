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Европейский отбор на ЧМ-2019 по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу вышла на чемпионат мира

Россияне обыграли команду Испании со счетом 6:1 в матче отборочного турнира и выступят на мировом первенстве 2019 года в Парагвае
Игроки сборной России по пляжному футболу Алексей Макаров, Антон Шкарин и Артур Папоротный Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Игроки сборной России по пляжному футболу Алексей Макаров, Антон Шкарин и Артур Папоротный
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Испании со счетом 6:1 в третьем матче второго группового этапа европейского отборочного турнира чемпионата мира 2019 года и напрямую вышла на мировое первенство. Соревнования проходят в Москве на стадионе на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

В составе сборной России голами отметились Максим Чужков (1-я минута), Борис Никоноров (21), Виктор Крышанов (24), Артур Папоротный (24) и Юрий Крашенинников (27), также мяч в свои ворота отправил футболист испанской команды Хавьер Торрес (8). У испанцев единственный гол на счету Молины Гонсалеса (29).

На первом групповом этапе сборная России заняла первое место в группе А, одержав три победы в трех матчах. В группе А также выступали команды Венгрии, Германии и Эстонии. В 1/8 финала россияне обыграли команду Молдавии - 8:0 и вышли во второй групповой этап.

В первом туре второго группового этапа россияне обыграли швейцарцев (9:3), во втором - азербайджанцев (6:0).

В другом матче сборная Швейцарии со счетом 3:2 обыграла команду Азербайджана. В турнирной таблице группы 2 сборная России заняла первое место, одержав три победы в трех матчах, и обеспечила себе выход на чемпионат мира, сборная Швейцарии, занявшая второе место в группе, также вышла на мировое первенство. Из группы 1 путевку на чемпионат мира завоевали сборные Италии и Белоруссии.

В финале турнира сыграют сборные России и Италии. Испанцы и португальцы, занявшие третьи места в своих группах, сыграют за последнюю путевку на чемпионат, также в этот день пройдет матч за седьмое место между командами Азербайджана и Польши. Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае.

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Европейский отбор на ЧМ-2019 по пляжному футболу
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