WADA исключило Антидопинговый комитет КНДР из числа не соответствующих кодексу организации

ТАСС, 26 июля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключило Антидопинговый комитет КНДР из числа организаций, не соответствующих кодексу организации. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

В сентябре 2018 года исполком WADA постановил, что в течение четырех месяцев антидопинговый комитет КНДР должен был устранить нарушения, связанные с программой тестирования. По истечении указанного срока необходимые изменения внесены не были, в январе 2019 года антидопинговый комитет КНДР был включен в список организаций, не соответствующих кодексу WADA, это решение вступило в силу в феврале. После этого антидопинговый комитет КНДР совместно с Антидопинговым комитетом Китая (CHINADA) предпринял необходимые меры для приведения программы тестирование в соответствие с кодексом WADA.

Антидопинговый комитет КНДР продолжает сотрудничество с WADA и CHINADA с целью дальнейшего развития программы тестирования, отмечается в сообщении Всемирного антидопингового агентства.