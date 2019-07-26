"Динамо" впервые победило в матче чемпионата России по футболу на обновленном стадионе

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло со счетом 2:0 екатеринбургский "Урал" в первом матче третьего тура чемпионата России по футболу, эта победа стала первой для москвичей на обновленной арене. Встреча прошла на стадионе "ВТБ-Арена" в присутствии 12349 зрителей.

В составе "Динамо" отличились полузащитник Артур Юсупов (16-я минута) и нападающий Кирилл Панченко (31). Матч обслуживала судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Для Юсупова забитый мяч стал десятым в рамках чемпионатов России.

Лучшим игроком встречи был признан Панченко. Матч начался с минуты молчания в память о погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае.

"Динамо" и "Урал" встретились друг с другом в 11-й раз в рамках чемпионатов России, московский клуб одержал шестую победу, две победы на счету екатеринбургской команды, еще три матча завершились вничью. В предыдущем сезоне клубы также встречались в третьем туре, игра прошла в Екатеринбурге (1:1), в матче второго круга "Динамо" разгромило "Урал" со счетом 4:0.

"Динамо" одержало первую победу в сезоне-2019/20 и поднялось на седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата России, набрав четыре очка. "Урал" занимает второе место с шестью очками.

В четвертом туре "Динамо" в гостях сыграет с московским "Спартаком", "Урал" примет "Ростов", оба матча пройдут 3 августа.

Ход матча

"Динамо" начало оправдывать статус хозяев с самого начала матча, создав два опасных момента уже на первых минутах встречи. Полузащитник москвичей Себастиан Шиманьски пробил справа, защитник уральского клуба принял удар на себя, и первым на отскок успел защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк, но отправил мяч выше ворот. Хозяева продолжали контролировать игру и владеть преимуществом, что привело к голу на 16-й минуте: Жоазиньо прострелил с левого фланга, где Юсупов удачно подставил колено, отправив мяч точно в ворота. На 31-й минуте футболисты "Динамо" удвоили преимущество, Панченко пробил точно в дальний угол ворот.

После этого игра немного успокоилась, хотя игроки "Динамо" так и не давали создать опасных моментов гостям из Екатеринбурга. Однако после перерыва игра "Урала" поменялась кардинальным образом: гости стали чаще подходить к воротам соперника и создавать моменты. На 50-й минуте капитан уральцев Денис Кулаков навесил с правого фланга в центр на линию вратарской, где полузащитник Эрик Бикфалви нанес сильный удар головой, но вратарь Антон Шунин сумел спасти свою команду. На 74-й минуте футболисты "Динамо" заработали штрафной близ ворот: Панченко ударил точно в створ ворот, не задев стенку, однако надежно сыграл вратарь "Урала" Ярослав Годзюр.