Лихачев: сборная РФ по пляжному футболу на турнире в Москве предстала монолитной командой

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Завоевание путевки на чемпионат мира 2019 года стало возможным благодаря тому, что сборная России по пляжному футболу в отборе на мировое первенство предстала серьезной и монолитной командой. Об этом в пятницу журналистам заявил главный тренер национальной команды Михаил Лихачев.

В пятницу сборная России в матче европейского квалификационного турнира обыграла команду Испании со счетом 6:1 и завоевала путевку на чемпионат мира 2019 года. Соревнования проходят на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники".

"Да, у нас присутствует чувство выполненного долга, то, что мы не играли на прошлом чемпионате мира, сильно над нами давлело. Мы много дней провели бок о бок, это не так легко психологически, и тем ценнее эта победа. К счастью, ребята грамотно отреагировали на это и уже провели фантастический турнир. Я более чем доволен и уровнем игры, и результатом, если мы все это сохраним, то можем претендовать на победу в любом турнире", - сказал Лихачев.

"Мы действительно были серьезной и монолитной командой. Я получил огромное удовольствие от игры команды и даже немного завидую зрителям, которые смогли наблюдать за играми в менее нервной обстановке", - заключил он.

Турнир в Москве завершится в субботу, в матче за первое место сборная России сыграет с командой Италии. Помимо россиян, на чемпионат мира квалифицировались команды Белоруссии, Швейцарии и Италии. Последнюю путевку на мировое первенство от Европы разыграют сборные Испании и Португалии.

Российская команда является двукратным чемпионом мира. Мировое первенство пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае.