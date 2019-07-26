Хохлов: хорошая игра с "Уралом" в обороне помогла футболистам "Динамо" победить

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Футболисты "Динамо" добились победы над "Уралом" за счет хорошей игры в обороне. Такое мнение в эфире канала "Матч Премьер" рассказал главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов.

"Динамо" обыграло "Урал" со счетом 2:0, одержав первую победу на своем стадионе в Петровском парке после реконструкции арены. Оба мяча были забиты в первом тайме.

"Во втором тайме дали сопернику чуть территории, не собирались отдавать инициативу. Должным образом сыграли в обороне, перестроились, по-другому позиционно сыграли. Хорошо, что довели игру до победы", - сказал Хохлов.

"Эта победа для всех очень важна, не стал бы разделять нас и болельщиков, мы все единое целое. Это уже история, надо двигаться вперед", - добавил он.

В следующих трех турах "Динамо" сыграет со "Спартаком", "Зенитом" и "Локомотивом". "Идем от игры к игре, будем готовиться, отрезок не самый легкий", - подчеркнул Хохлов.

В следующем туре "Динамо" в гостях сыграет с московским "Спартаком", "Урал" примет "Ростов", оба матча пройдут 3 августа.