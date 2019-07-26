Дистанция 20-го этапа "Тур де Франс" будет сокращена из-за погодных условий

ТАСС, 26 июля. Дистанция 20-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс" будет сокращена из-за непростых погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба соревнования.

Вместо запланированных 130 км во французских Альпах между Альбервилем и Валь-Торансем спортсмены преодолеют дистанцию в 59 км при этом старт и финиш состоятся в указанных населенных пунктах.

19-й этап был прерван из-за града и угрозы оползня. По его итогам лидером в генеральной классификации стал колумбиец Эган Берналь, выступающий за команду Ineos, с результатом 78 часов 42 секунды, француз Жюлиан Алафилипп из Deceuninck - Quick-Step, лидировавший с третьего по пятый и с восьмого по 18-й этапы, опустился на второе место (+0.48), на третьем месте находится британец Герайнт Томас из команды Ineos (+1.16). Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за команду "Катюша-Альпецин", занимает 55-е место (+1:52.54).

"Тур де Франс" проходит в 106-й раз, в этом году маршрут гонки проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" - 2018 стал Томас, выступавший за команду Sky.