Путевка в Парагвай. Сборная России по пляжному футболу гарантировала участие в ЧМ-2019

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу в матче европейского квалификационного турнира к чемпионату мира 2019 года обыграла команду Испании со счетом 6:1. Эта победа позволила команде Михаила Лихачева завоевать путевку на мировое первенство, которое пройдет ближайшей осенью в Парагвае.

Трибуны стадиона на Фестивальной площади спорткомплекса "Лужники" заполнились до отказа, более трех тысяч зрителей теплым пятничным вечером хотели воочию понаблюдать за противостоянием одних из сильнейших команд мирового пляжного футбола. Однако борьбы как таковой не получилось. На домашнем турнире российская сборная доминирует в каждом матче, показывая результативную игру в атаке и не давая противникам разгуляться у своих ворот.

Все было ясно уже после двух периодов, когда счет стал 5:0. Голами отметились Максим Чужков (1-я минута), Борис Никоноров (21), Виктор Крышанов (24), Артур Папоротный (24), также мяч в свои ворота отправил футболист испанской команды Хавьер Торрес (8). В третьем отрезке матча соперники обменялись голами - на точный удар Юрия Крашенинникова (27) испанцы смогли ответить голом Молины Гонсалеса (29).

Уверенная победа принесла команде Лихачева долгожданную путевку на чемпионат мира. Это событие важно еще благодаря тому, что сборная России пропустила прошлое мировое первенство. Теперь двукратные чемпионы мира отправятся в Парагвай в статусе одного из фаворитов турнира.

Превзошли все ожидания

На первом групповом этапе отборочного турнира сборная России заняла первое место в группе А, одержав три победы в матчах с командами Венгрии, Германии и Эстонии. В 1/8 финала россияне обыграли команду Молдавии - 8:0 и вышли во второй групповой этап. В первом туре второго группового этапа россияне обыграли швейцарцев (9:3), во втором - азербайджанцев (6:0), в третьем - испанцев.

По словам главы Московской федерации футбола Сергея Анохина, на домашнем турнире сборная России была на голову сильнее своих оппонентов. "В этом году сборная превзошла как минимум все мои ожидания, в каждом матче "выносила" своего соперника. Безусловно, радует огромное количество болельщиков, "Лужники" - это прекрасное место для проведения различных соревнований, приятно, что наследие чемпионата мира в действии. Хочу поблагодарить власти города Москвы за то, что предоставили возможность провести здесь соревнования по пляжному футболу", - сказал Анохин.

Удовлетворение результатом и игрой своих подопечных выразил и Лихачев. "Я более чем доволен и уровнем игры, и результатом, если мы все это сохраним, то можем претендовать на победу в любом турнире. Мы действительно были серьезной и монолитной командой. Я получил огромное удовольствие от игры команды и даже немного завидую зрителям, которые смогли наблюдать за играми в менее нервной обстановке", - поделился эмоциями тренер.

Московский турнир завершится в субботу. Сборной России еще предстоит сыграть один матч - за первое место с хозяевами соревнований поспорят итальянцы. "Мы очень рады, что выполнили задачу по выходу на мундиаль. Наши команда находится в хороших кондициях и завтра будет настраиваться только на победу. Нам нужно побеждать итальянцев в финале, нужно вернуть им долги, мы им проигрывали", - заявил капитан команды Антон Шкарин.

Помимо сборной России, путевки на мировое первенство завоевали квалифицировались команды Белоруссии, Швейцарии и Италии. Последнее место от Европы разыграют сборные Испании и Португалии. Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Асунсьоне (Парагвай).