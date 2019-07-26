Тремя матчами в субботу продолжится программа третьего тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 27 июля. Три встречи третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоятся в субботу. "Уфа" дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов", "Тамбов" примет московский "Спартак", а "Краснодар" на домашнем стадионе встретится с новичком высшего дивизиона "Сочи".

На старте сезона "Уфа" потерпела два поражения, но упрекнуть команду Вадима Евсеева нельзя. Клуб уступил "Уралу" и "Краснодару" с одинаковым счетом 2:3, показав качественный футбол в атаке. Однако сыгранности в защите и выносливости уфимцам не хватило. В игре с тем же "Краснодаром" коллектив из столицы Башкортостана упустил преимущество в два мяча.

"Крылья Советов" впервые в сезоне сыграют в гостях. На домашней арене команда добыла победу над московским ЦСКА (2:0) и проиграла тульскому "Арсеналу" (2:3). Последняя встреча обнажила большие проблемы в защите у подопечных Миодрага Божовича. Неудача наверняка заставит задуматься самарцев и внести необходимые коррективы.

Попробует продлить голевую серию в игре с "Уфой" молодой форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев. 22-летний нападающий забил три мяча и возглавляет список лучших бомбардиров турнира. Обслужит встречу судейская бригада под руководством Василия Казарцева (Санкт-Петербург). Матч начнется в 14:00 мск на стадионе "Нефтяник".

Саранск примет матч "Тамбова" и "Спартака"

В 16:30 мск на "Мордовия-Арене" "Тамбов" сыграет со "Спартаком". Новичок РПЛ проведет первый домашний матч в сезоне в Саранске из-за того, что родная арена не прошла лицензирование. По словам генерального директора "Тамбова" Ольги Коноваловой, команда вернется на свой стадион не ранее октября.

После матча второго тура, в котором "Спартак" встречался с "Ростовом", произошла стычка между болельщиками московской команды и сотрудниками ОМОНа. Предстоящая игра пройдет с применением дополнительных мер безопасности, чтобы избежать подобных инцидентов.

Дебют "Тамбова" в РПЛ осложнил календарь - на старте сезона новичок высшего дивизиона встречался с петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом", уступив именитым соперникам с одинаковым счетом 1:2. Команде Александра Григоряна пока откровенно не хватает мастерства. Футболисты стараются нивелировать это большим объемом работы. Если тамбовчанам хватит сил на все 90 минут, то они смогут побороться с красно-белыми.

"Спартак" же, несмотря на четыре очка в активе, пока откровенно не впечатляет. Слишком много вопросов вызывает игра красно-белых, которая не выглядит стабильной и целостной. Главный тренер Олег Кононов не наладил взаимодействия между линиями, но это тяжело сделать при формировании практически нового состава.

Болельщики "Спартака" последние дни живут ожиданием трансфера плеймейкера. Не утихают и разговоры об уходе бразильца Фернандо. В аренду в "Арсенал" отправился молодой полузащитник Александр Ломовицкий. Именно поэтому столичной команде необходимо провести еще несколько туров, чтобы нащупать необходимые сочетания.

Матч в Саранске обслужит судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым (Нижний Новгород).

"Краснодар" укрепился и жаждет побед

Первый домашний матч в сезоне "Краснодар" проведет против "Сочи", являющегося еще одним дебютантом высшего дивизиона. Игра начнется в 19:00 мск. Ее обслужит судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

Благодаря активным действиям на трансферном рынке "Краснодар" укрепился целым рядом высококвалифицированных игроков. Состав команды пополнили полузащитники Реми Кабелля, Тонни Вилена и форвард Маркус Берг. Все они имеют опыт выступления на самом высоком уровне, что должно помочь российскому клубу, которому вскоре предстоит дебютировать в Лиге чемпионов матчами против португальского "Порту".

Однако команда Мурада Мусаева должна будет пройти болезненный период наработки взаимодействий, особенно в полузащите. Это может привести к тому, что старт чемпионата России сложится для коллектива не так успешно, как многие ожидали. Пока в активе "Краснодара" поражение в первом матче от грозненского "Ахмата" (0:1) и тяжелая победа над "Уфой" (3:2).

Состав "Сочи" претерпел существенные изменения перед стартом чемпионата. Усиление команда Александра Точилина получала за несколько дней до первой игры сезона. Это привело к двум поражениям от "Спартака" (0:1) и "Зенита" (0:2). Однако болельщики испытывают приятные впечатления от выступления "Сочи".

"Краснодару" необходимо выигрывать, чтобы подтвердить чемпионские амбиции и снять давление, которое образовалось после не самого убедительного начала первенства. На "Сочи" же ничего не давит. От новичка РПЛ не ждут подвигов, что может раскрепостить подопечных Точилина.