Клуб НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" договорился о подписании контракта с россиянином Бучневичем

ТАСС, 27 июля. Российский форвард Павел Бучневич и клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" договорились о подписании нового соглашения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали соглашения с 24-летний хоккеистом не раскрываются. По данным североамериканских СМИ, контракт будет рассчитан на два года. Зарплата нападающего составит $3,5 млн за сезон. Бучневич с недавнего времени являлся ограниченно свободным агентом.

"Рейнджерс" выбрали россиянина под общим 75-м номером на драфте НХЛ 2013 года. В составе команды Бучневич провел 179 игр и набрал 101 (43 шайбы + 58 передач) очко. В плей-офф форвард провел пять встреч, отметившись только одной результативной передачей.

В системе клуба из Нью-Йорка в следующем сезоне, помимо Бучневича, будут выступать шесть российских хоккеистов. Среди них значатся голкиперы Игорь Шестеркин и Александр Георгиев, защитник Егор Рыков, также нападающие Виталий Кравцов, Владислав Наместников и Артемий Панарин. "Рейнджерс" в плей-офф по итогам прошлого сезона не попали, заняв 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.