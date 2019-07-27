"Атлетико" разгромил "Реал" в матче Международного кубка чемпионов в США

ТАСС, 27 июля. Испанский "Атлетико" разгромил "Реал" в мадридском дерби, прошедшем в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча, состоявшаяся в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси, США), завершилась со счетом 7:3.

В первом тайме подопечные Диего Симеоне забили пять безответных мячей в ворота соперника. Хет-триком отметился Диего Коста (1-я, 28-я и 45-я (пенальти) минуты). Еще по голу на свой счет записали Жоау Фелиш (8) и Анхель Корреа (19).

Вторая половина встречи осталась за "Реалом". Команда забила трижды усилиями Начо (59), Карима Бензема (85, пенальти) и Хавьера Эрнандеса (89). У "Атлетико" покер оформил Коста (51), также голом отметился Витоло (70). На 65-й минуте матча между Костой и защитником "Реала" Дани Карвахалем произошел конфликт, итогом которого стали две красные карточки, показанные каждому из них.

"Атлетико" провел вторую встречу на турнире, ранее команда по пенальти обыграла мексиканскую "Гвадалахару". Для "Реала" матч стал третьим в рамках соревнования. До этого мадридцы уступили немецкой "Баварии" (1:3) и в серии пенальти были сильней лондонского "Арсенала" (3:2).

В товарищеском турнире также принимают участие английские "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", итальянские "Ювентус", "Фиорентина", "Милан" и "Интер", а также португальская "Бенфика". Основная часть матчей проходит в США. Также встречи принимают Сингапур, Англия, Уэльс, Китай и Швеция.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти. В таком случае выигравшая команда получает два очка, проигравшая - одно.