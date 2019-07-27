Английский футболист Майка Ричардс завершил карьеру в 31 год

ТАСС, 27 июля. Бывший футболист сборной Англии Майка Ричардс объявил о завершении карьеры в возрасте 31 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой пресс-службу "Манчестер Сити", воспитанником которого является защитник.

Отмечается, что причиной такого решения стали проблемы Ричардса с коленом. Из-за травм игрок провел всего 31 встречу за последние четыре сезона.

"Я завершаю свою карьеру и доволен тем, каких высот сумел добиться. Я выигрывал чемпионат и Кубок Англии, выступал за сборную страны и представлял Великобританию на Олимпиаде. Пока не знаю, стану ли теперь тренером. Это решение будет принято позже", - сказал Ричардс.

В составе "Манчестер Сити" защитник провел 246 матчей, забил девять мячей и сделал 14 передач. Также футболист защищал цвета английской "Астон Виллы" и итальянской "Фиорентины".