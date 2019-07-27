СМИ: "Реал" решил не продавать Хамеса Родригеса

ТАСС, 27 июля. Испанский футбольный клуб "Реал" принял решение оставить в команде 28-летнего колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на AS.

Одной из причин такого решения является травма, полученная полузащитником мадридского клуба Марко Асенсио, который, предположительно, пропустит весь сезон-2019/20. В связи с этим Родригес необходим "Реалу" для широты состава. Среди претендентов на колумбийца значились испанский "Атлетико" и итальянский "Наполи".

Последние два сезона игрок выступал за немецкую "Баварию" на правах аренды, в составе которой провел 67 матчей, забил 15 мячей и отдал 20 результативных передач. Вместе с "Баварией" Родригес дважды стал чемпионом Германии и обладателем Суперкубка Германии, один раз выиграл Кубок Германии. По окончании арендного соглашения мюнхенский клуб не стал выкупать контракт футболиста у мадридского клуба.

Родригес перешел в "Реал" летом 2014 года. Ранее футболист выступал за колумбийский "Энвигадо", аргентинский "Банфилд", португальский "Порту" и "Монако".