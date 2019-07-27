Организатор последнего поединка Дадашева объявил о сборе средств для семьи боксера

ТАСС, 27 июля. Промоутерская компания Top Rank, занимавшаяся организацией поединка Максима Дадашева с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, объявила о сборе средств для семьи российского боксера. Соответствующее заявление размещено на американской краундфайдинговой платформе Go Fund Me.

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего российского спортсмена стали травмы, полученные во время боя с Матиасом, прошедшего в Оксон-Хилле (штат Мэриленд) 20 июля.

"Top Rank находится в тесном контакте с семьей Дадашева и уже оказала ей материальную помощь. Поскольку бокс, спорт и мировое сообщество объединились, чтобы почтить память Максима, мы запускаем официальную публичную кампанию по сбору средств для оказания дальнейшей помощи семье Дадашева", - говорится в сообщении.

Дадашев выходил на профессиональный ринг 14 раз, одержав 13 побед (11 нокаутом) и потерпев одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.