Экс-футболист "Барселоны" Вермален перешел в японский "Виссел Кобе"

ТАСС, 27 июля. Бывший защитник испанского футбольного клуба "Барселона" Томас Вермален перешел в японский "Виссел Кобе". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу японского клуба.

Условия сделки с 33-летним бельгийцем не разглашаются.

В сезоне-2018/19 Вермален провел 12 матчей за "Барселону". Ранее он играл за итальянскую "Рому", английский "Арсенал" и голландские клубы "Аякс" и "Валвейк".

Вермален стал четвертым экс-футболистом "Барселоны" в составе "Виссел Кобе". Ранее в клуб перешли испанские полузащитники Андрес Иньеста и Серхи Сампер, а также испанский нападающий Давид Вилья. Капитаном команды является чемпион мира в составе сборной Германии Лукас Подольски.

Сезон-2018 чемпионата Японии "Виссел Кобе" с 45 очками завершил на десятом месте.

В субботу команда проводит товарищеский матч с "Барселоной", встреча началась в 12:00 (мск).