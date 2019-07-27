Халикова будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпийского фестиваля

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Прыгунья в высоту Аделина Халикова будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Европейского юношеского Олимпийского фестиваля в Баку, которая пройдет в субботу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики.

В субботу 16-летняя спортсменка выиграла золото, показав результат 1,86 метра. Второе место заняла швейцарская прыгунья Марит Энгондо (1,82), бронза досталась представительнице Кипра Стилиане Ионниде (1,80).

Халикова является серебряным призером чемпионата Европы среди юниоров 2019 года.

Сборная России ранее досрочно обеспечила себе победу в медальном зачете фестиваля. В активе российской команды 25 золотых, 14 серебряных и 19 бронзовых наград. Второе место занимает команда Азербайджана (10-7-9), третье - Турции (10-5-9).

В фестивале, который завершится 27 июля, принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет из 50 стран.